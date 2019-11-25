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كُتّاب وآراء
وقفة ضد تعنيف النساء
الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - الطالبي الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:23
دابا راه الراجل ليخاسو يخروج. حتا هوا راه اماحن لمرا دير ليبغات ولا راه كايعانفها
2 - Bencherif الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:26
التعليق الذي أريد نشره هو ان تشاهدوا الفيديو وترون بأعينكم صنف النساء المحتجات وانا من اكثر الرجال تعنفا من زوجته واعاني في صمت حتى يأتي الله بالفرح
3 - فرنسا بلد الاضواء الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:36
اذهبن الى فرنسا فهناك مجال منطقي للنضال لان حسب جريدة الفيكارو تقتل فرنسية من طرف زوجها او رفيقها بمعدل قتيلة كل يوم ونصف .
اما المغربيات فهن اكثر امانا مع ازواجهن من الفرنسيات وان اختلاق مشاكل وهمية من قبيل الاغتصاب الزوجي او العنف النفسي او اللفظي وباقي المصطلحات الدخيلة على المجتمع المغربي والتي تسعى الجمعيات لترويجها فلا يلتفت اليها احد.
للمعلومة فقط العنف الحقيقي الممارس على المراة تمارسه المراة واسالوا خادمات البيوت و من تسكن مع حماتها واخوات زوجها لتعلموا العنف تاع بصح الموجه من المراة ضد المراة .ناهيك عن التي ترتبط برجل رغم علمها انه متزوج وله اطفال وهذه امثلة فقط للعنف الممارس من المراة ضد المراة .
وليلتكم سعيدة
اما المغربيات فهن اكثر امانا مع ازواجهن من الفرنسيات وان اختلاق مشاكل وهمية من قبيل الاغتصاب الزوجي او العنف النفسي او اللفظي وباقي المصطلحات الدخيلة على المجتمع المغربي والتي تسعى الجمعيات لترويجها فلا يلتفت اليها احد.
للمعلومة فقط العنف الحقيقي الممارس على المراة تمارسه المراة واسالوا خادمات البيوت و من تسكن مع حماتها واخوات زوجها لتعلموا العنف تاع بصح الموجه من المراة ضد المراة .ناهيك عن التي ترتبط برجل رغم علمها انه متزوج وله اطفال وهذه امثلة فقط للعنف الممارس من المراة ضد المراة .
وليلتكم سعيدة
4 - القنيطري الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:37
هل توجد دراسات ؟ أو إحصائيات ؟ كم النسبة المئوية من المعنفات ؟؟ ماهي النسبة المئوية من المعنفات اللواتي أزواجهن يتعاطون الخمر أو المخدرات ؟؟؟ تلك الجمعيات يستفيدون من تمويل أوربي على الظهر المرأة المغربية نجدهم أصبحوا أغنياء " فيلات ومزارع وسيارات فاخرة وووو " ينبحون بحماية المرأة والطفل وووو مثل تلك العجوز الأمية إشترت شقة فاخرة في مدريد بإسبانيا
5 - amazigh الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:39
Salem Alikom c'est bien tout ça,Moi je suis contre la violence que se soit conjugal au pas ,Mais je ce que je voulais savoir, POURQUOI ON COPIE TOUJOUR LA FRANCE DANS CERTAINS CHOSES,POURQUOI ON COPIE PAS LA FRANCE DANS LE RESPECT ET DANS JUSTICE ET DANS LES HÔPITAUX ET.........
6 - السلام عليكم الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:48
سمعنا آهاتكم أيتها النسوة المحتجات ضد تعنيف النساء من لدن بعض الرجال ؛ لكن هل من وقفة ضد تعنيف الرجال؟؟؟
ألم يحن الوقت لرفع الغطاء والمشف على هذا الطابو؛ ونحن الآن في القرن 21؟؟؟؟؟
ألم يحن الوقت لرفع الغطاء والمشف على هذا الطابو؛ ونحن الآن في القرن 21؟؟؟؟؟
7 - amin sidi الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:56
سلام: هدي امرا او راجل قبل ميتزوجو كتگولو انا نسكن ونعيش معك. ولو في عش صغير .اتزوجو دازة مودة متفهموش .مراتو طلبة الطلاق القاضي گال لرجلها علش اوسبب هد الطلاق .گالو رجلها القاضي اسيدئ قبل مانتزجو كانت .كتگولي نسكن اونعيش معك حتى في عش اودبا هي كبرة على العش
8 - said الاثنين 25 نونبر 2019 - 22:03
بقي.على الرجل ايضا ان يخرج ليتظاهر ضد تعنيفه.هاد الشي اللي خصنا
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