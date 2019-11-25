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كُتّاب وآراء
الحبس لمغني عاش الشعب
الاثنين 25 نونبر 2019 - 19:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - ملاحظ مغربي الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:56
كل من هب ودب يريد ان ينتقد الحكم ..
ومنهم حتى من لايفهم ان يكتب اسمه بالكامل ..
ومنهم حتى من لايفهم ان يكتب اسمه بالكامل ..
تعليق غير لائق
-17
2 - يحي الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:59
العدالة تأخذ مجراها...
والشعب ليس حصان تروادة
والشعب ليس حصان تروادة
3 - مزابي الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:01
ما معنى عاش الشعب ؟عاش الشعب يعني أن تكون انت أيها(الفنان) ونكون نحن المغاربة جميعا في خدمة الشعب .ما عدى ذلك فهو هراء وبحث عن شهرة فارغة أو معارضة خاوية تستحق عليها لحبيسي.
تعليق غير لائق
-15
4 - [email protected] الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:05
كان ممكن هاد الكناوي ينتقد السلطة على طريقة الغيوان مثلا بدون أن يسيء إلى أحد ، ولكنه أمي جاهل يتقرقب لا يدري ما يقول. يجب أن يعاد تأهيله وتربيته في السجن ليقلع عن القرقوبي، ولو كان في السجن أشغالا شاقة فيستحسن ذلك لتدريبه على الحركة والشغل حتى إذا خرج من السجن يجد نفسه نشيطا للشغل ، مثل هؤلاء الفنيانين هم من بنى بنى بهم ستالين ميترو موسكو وسكك حديد روسيا.
5 - amine الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:08
allh yrahmek albasri
je crois qu on adonner plus de liberté aux citpyens qu il faut...
je crois qu on adonner plus de liberté aux citpyens qu il faut...
6 - مول الحكمة الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:16
ماديرش ماتخافش،شعار المغرب الحبيب.
واش هاد الشمكار رضيتوه فنان،واش الفن هو تورينا لوشام والجوانات والقرقوبي والتشرميل،ووجوه الحبس،
عاش الملك شعارنا الخالد رغم أنف كل حاقد،هذا راه مسنا فشعورنا فوطنيتنا فمقدساتنا،فالقيم ديالنا،واش شمكار وحشايشي وحباس ومشرمل بغيتو تردوه معتقل سياسي،آش من سياسة قاري هذا تسلكيط ولهدرة لخاسرة،ولوشام،وتشرميل،يمشي يغني عاش الشغب ماشي الشعب فالحبس والكرية ولاكور،وشمبر،وزيارة،ويخرج لابيل،ويخرج يطلق رجلو بالوقت فلاكور،ويتسنى الزيارة،باش يتعلم يجرح لمغاربة والمواطنين بصفة عامة،ويكون عبرة لكل شمكار وحباس يطعن فشرف الناس،شكرا للقضاء المغربي ومزيد من الحزم وضرب بيد من حديد على كل من يخرج على القانون،وعاااااااااااااااش الملك.
واش هاد الشمكار رضيتوه فنان،واش الفن هو تورينا لوشام والجوانات والقرقوبي والتشرميل،ووجوه الحبس،
عاش الملك شعارنا الخالد رغم أنف كل حاقد،هذا راه مسنا فشعورنا فوطنيتنا فمقدساتنا،فالقيم ديالنا،واش شمكار وحشايشي وحباس ومشرمل بغيتو تردوه معتقل سياسي،آش من سياسة قاري هذا تسلكيط ولهدرة لخاسرة،ولوشام،وتشرميل،يمشي يغني عاش الشغب ماشي الشعب فالحبس والكرية ولاكور،وشمبر،وزيارة،ويخرج لابيل،ويخرج يطلق رجلو بالوقت فلاكور،ويتسنى الزيارة،باش يتعلم يجرح لمغاربة والمواطنين بصفة عامة،ويكون عبرة لكل شمكار وحباس يطعن فشرف الناس،شكرا للقضاء المغربي ومزيد من الحزم وضرب بيد من حديد على كل من يخرج على القانون،وعاااااااااااااااش الملك.
7 - Hassan Dima الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:17
أعتقد سنة سجنا گثيرة في حقه لگن مع گل ما قال هـذا لا يعني أنه بريء حتى من أغنية عاش الشعب نعم عاش الشعب أگيد لگن في جمل أخرى تجرئ على أعلى سلطة في البلاد بطريقة غير معقولة إستحق وحد 6 أشهـر ذير ليه لعقل
8 - عبدالله الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:26
الصراحة وهو ان المغرب غلط غلطة كبيرة الإمضاء على حقوق الانسان الدولية.
كثير من فءة المغاربة لا يعرفون ما هي حقوق الانسان وما هي حدودها ويضنون ان هاته الاخيرة هي الغابة والفابور والكسل والسبان في الناس والتشرميل او حتى واحد ما يكون لاباس عليه او خصو يكون فقير بحال الكسلاء.
دابا داخلنا عليكم بالله واش كل واحد تقرقب او محشش يحرج علينا بقلة التربية ديالو او ندافعو عليه لانه قال عاش الشعب او سب في البوليس وعاءلتهم؟
ماذا هاذا راه هاذ الجيل خصو اعادة التربية او ما عندها حتى علاقة بحقوق الانسان ، هادا شمكار او حشايشي او خصو يتربى او لي دافع عليه خصو يعرف ويفهم بانه في مستوى هاذ .
كثير من فءة المغاربة لا يعرفون ما هي حقوق الانسان وما هي حدودها ويضنون ان هاته الاخيرة هي الغابة والفابور والكسل والسبان في الناس والتشرميل او حتى واحد ما يكون لاباس عليه او خصو يكون فقير بحال الكسلاء.
دابا داخلنا عليكم بالله واش كل واحد تقرقب او محشش يحرج علينا بقلة التربية ديالو او ندافعو عليه لانه قال عاش الشعب او سب في البوليس وعاءلتهم؟
ماذا هاذا راه هاذ الجيل خصو اعادة التربية او ما عندها حتى علاقة بحقوق الانسان ، هادا شمكار او حشايشي او خصو يتربى او لي دافع عليه خصو يعرف ويفهم بانه في مستوى هاذ .
9 - إبن الشعب المغربي الأبي الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:31
هذه الألفاظ الغوغائية الفظفاظة مثل الشعب يريد... وعاش الشعب وو... التي تحمل بين طياتها بدور سامة وأهداف ملغومة بأفكار متضاربة ومتناقضة لمكونات نفس الشعب... هذه الشعارات المشحونة بالضبابية الملوثة بكل أصناف المكر والإستغباء للمجتمعات العربية هي التي جرفت شباب هذه الدول بمختلف تياراتهم وميولاتهم ونزواتهم الى الفوضى الخلاقة لنكون اضحوكة أمام العالم ويبقى الغباء والتخلف الفكري سائداً وبلداننا في صراعات داخلية وبينية دائمة بلا نهاية
10 - sami الاثنين 25 نونبر 2019 - 21:55
شعارنا الله الوطن الملك , أ باراكا من لبسالة
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