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كُتّاب وآراء
قتل وتقطيع طفل بالعرائش
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - الوجه الحقيقي للعنف! ! الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 16:42
كل أيام هذا اﻻسبوع ، جميع المواضيع المقروءة تتحدث عن العنف ضد المرأة !!؟ واليوم نكتشف ان المرأة كذالك مصدر العنق والقتل !! بطرق مختلفة !! والضحية إما اطفال او الرجال والنساء معا .والعنف ظاهرة تنتشر عند الجميع ، لأسباب مختلفة ،ﻻ فرق فيهابين الجنسين .
2 - zappatz الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 16:48
لاحول ولا قوة إلا بالله.....العلى العظيم..يعجز القلب عن التعبير......
3 - rachid الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 16:50
اشنو واقع للمغاربة اقسم بالله هاذي ماشي اخلاقنا بزاف
4 - الخلود في جهنم الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 17:02
المسألة هي مسألة يوم القيامة اقترب
5 - خبر كان الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 17:06
ماذا يجري في بلدنا العزيز، لقد أصبحنا نشبه كبلد البرازيل والمكسيك من ناحية الإجرام والقتل والعنف الأسري والإغتصاب .
أتمنى أن نلقى حلولا لصد هذه الظاهرة .
أتمنى أن نلقى حلولا لصد هذه الظاهرة .
6 - من هولندا الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 17:12
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيييييييييييييييييييم.
باز .. و الله إل باااااااااااز على هاد الشجاعة. أنا لا أستطيع فعل هذا مع أرنب فما بالك بإنساااااااان.
فعلا، تعيش بيننا حيواناااات مفترسة، أتمنى من الله أن يعجل بفناءها لأن المصاب جلل. تعازينا الحارة لعائلة الفقيد الحقيقية، االهم أنزل عليهم شآبيب رحمتك.
باز .. و الله إل باااااااااااز على هاد الشجاعة. أنا لا أستطيع فعل هذا مع أرنب فما بالك بإنساااااااان.
فعلا، تعيش بيننا حيواناااات مفترسة، أتمنى من الله أن يعجل بفناءها لأن المصاب جلل. تعازينا الحارة لعائلة الفقيد الحقيقية، االهم أنزل عليهم شآبيب رحمتك.
7 - Salé Ahmed الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 17:21
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، الله يصبر امه وجميع افراد عائلته ، اللهم إن هذا منكر ، اطلب من الله حسن الخاتمة.
8 - خليلوفيتش الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 17:28
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما فيما يخص تدخلات المواطنين فانا أحيي السيدة التي عبرت عن رأيها و الذي هو راي غالبية الشعب المغربي أقصد اللذين يخافون الله هو المطالبة بالإعدام في مثل هاته الجرائم و كل ما يتعلق بالأطفال.
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