24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الدرك يوقف عشرات المبحوث عنهم بزاوية الشيخ (5.00)

  2. نشطاء مغاربيون يتدارسون سبُل توحيد "الدّوارج الوطنية" بالمنطقة (5.00)

  3. باختصار: غاضبون من لارام (5.00)

  4. منظمة التعاون الإسلامي تكرم عبادي بمدينة جدة (5.00)

  5. "تنجيح مهندسين" يُغضب أساتذة بأكادير .. الإدارة: "إثارة فوضى"‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مدرسة مجانية للترميز الرقمي‎

مدرسة مجانية للترميز الرقمي‎

الأربعاء 27 نونبر 2019 - 01:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.