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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جريمة ذبح طفل في سلا

جريمة ذبح طفل في سلا

الأربعاء 27 نونبر 2019 - 10:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلاوي الأربعاء 27 نونبر 2019 - 11:07
انا لله و انا اليه راجعون لله ما اعطى و لله ما اخذ في هذا المصاب الجلل . يجب تحميل المسؤولية للابوين بالدرجة الاولى . طفل في عمر خمس سنوات بدون مرافق في الشارع معرض للحوادث معرض للسرقة كذا الضرب . فتنامي ضاهرة التشرد و الحمق اينما حللت و ارتحلت في مدينة سلا ينذر بخطر منذ زمن . فلاوجود لمراكز ايواء لهاته الفئة من المجتمع . فكما حدث لهذا الطفل حدث لشرطي العام الماضي بتلقيه طعنة من الخلف وجهها له مختل عقلي في حي العكاري تركه غارقا في دماءه . اذن وجب البحث عن الحلول وليس توجيه اصابع الاتهام . الاسرة منشأ المجتمع فلو صلحت صلح المجتمع ولو اهملت نصل الى ماوصلنا له هاته الايام من تردي القيم و الهمجية في كل شيء .
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29
2 - كلمة حق الأربعاء 27 نونبر 2019 - 11:07
نطالب بإعدام كل قاتل نفس عمدآ... إعدام كل مغتصب... إعدام كل مستعمل للسلاح الأبيض في أعمال اجرامية..... هذا هو الحكم الذي أمرنا الله به....
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72
3 - الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام الأربعاء 27 نونبر 2019 - 11:07
بغينا الاعدام أتطبق هادشي ولا بزاف علينا.
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53
4 - لمخنتر الأربعاء 27 نونبر 2019 - 11:08
الامر بات خارج السيطرة فبالكاد تنام على مصيبة فتستيقظ على كارثة وهذا مرده للقوانين التي لاتقوم بردع المجرمين فلا السجن ولا العقوبات الطويلة قادرة على كبح الفساد وقطع ايدي المجرمين سوى شرع الله نعم شرع الله هو الوحيد الذي له ان يجعل الناس تعيش في امن وامان الذي طالما سمعناه يتردد على منابر الخطباء مع اننا لم نراه يوما من الايام ختام وجب اعادة النظر في جميع الانظمة ابتداء بنظام التعليم الفاسد
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