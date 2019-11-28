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كُتّاب وآراء
حصيلة قطارات البراق
الخميس 28 نونبر 2019 - 00:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبد الغني بوغابة الخميس 28 نونبر 2019 - 01:11
الله يهديكم اشنو من حصيلة واش البراق اصبح العجل الذهبي نحتفل به و نعبده ام ماذا؟ كيف تقرر المشروع؟ هل بناء على خصاص او طلب جماعي جماعاتي او فقط قرار فردي مزاجي تحكمت فيه اعتبارا شخصية و ارتباطات بدولة معينة و لاهداف معينة صارت معروفة...ان جدوى القطار مقارنة بالخدمة التي يؤديها هي تقريبا غير ايجابية خصوصا و ان القطار ليس مشروعا خصوصيا مثل شراء حافلة لنقل المسافرين بل يخص الشعب بكامله لانه مشروع وطني ممول من الضرائب و الديون العمومية و هو قطار فئة معينة من الناس في منطقة محدودة جدا مقارنة بالوطن و سكان المغرب و تكلفته غالية جدا دون احتساب التكاليف الاخرى و فقط الصيانة و شراء العربات و قطع الغيار لها تكلفة عالية دائمة..مشروع طبقي فئوي و ليس شعبي وطني يخدم عامة الناس و هذه هو هدف القطارات..في دول مجاورة نجد في كل المدن بما فيها المتوسطة قطارات بين المدن و قطارات حضرية و ترامواي في كل مدينة و هذا هو النقل الموجه لخدمة الجماهير و ليس فئة صغيرة من 42 مليون..حتى في اوربا هناك منظومة نقل سككية عادية فعالة رخيصة حديثة جميلة تنقل الفئات الواسعة من الناس..قطار مزاجي عبثي نؤدي ثمنه غاليا بلا فائدة
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