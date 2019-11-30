24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/11/2019
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- نجمة السينما ناوُمي واتس توزّع الابتسامات في ساحة "جامع الفنا"
- طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة
- الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"
- حريق يلتهم شقة بالبيضاء
- جمعيات تطالب بتجويد خدمات الصحة في أرفود
اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن (5.00)
"بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء" (5.00)
- لجنة مركزية تحقق في مزاعم خروقات مباريات "أساتذة الأكاديميات" - (76)
- "بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء" - (71)
- دراسة بـ270 مليون سنتيم تقتفي آثار العنف لدى الشباب المغربي - (52)
- هكذا فوتت "باب دارنا" شققا "وهمية" .. و40 مليارا خسائر "مؤقتة" - (51)
- اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حريق يلتهم شقة بالبيضاء
السبت 30 نونبر 2019 - 12:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الرباطي السبت 30 نونبر 2019 - 12:41
من إخترعوا هذا النوع من السكن " الشقق " حطوا ترسنة قانونية وأهم شرط " التأمين " في أوروبا لا يمكنك أن تسكن شقة قبل تأمينها في باريس مثلا كل العمرات مابعد 1990 ممنوع الغاز يعني كل شيئ بالكهرباء ......نقلد الغرب بطريقة عشوائية وبدون وضع ترسنة قوانين
2 - محسن السبت 30 نونبر 2019 - 12:43
بغيت غير نعرف واش هذا خورطوم عالي الضغط ديال رجال الإطفاء ولا تيو ديال البنايا كاع مزدي مرقع كيشرشر هههه
3 - sinoh السبت 30 نونبر 2019 - 12:49
كيف حصل صاحب العمارة على رخصة السكن دون توفر البناية على شروط السلامة ومن بينها توفير الماء لإطفاء الحريق
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4