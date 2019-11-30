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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حريق يلتهم شقة بالبيضاء

حريق يلتهم شقة بالبيضاء

السبت 30 نونبر 2019 - 12:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الرباطي السبت 30 نونبر 2019 - 12:41
من إخترعوا هذا النوع من السكن " الشقق " حطوا ترسنة قانونية وأهم شرط " التأمين " في أوروبا لا يمكنك أن تسكن شقة قبل تأمينها في باريس مثلا كل العمرات مابعد 1990 ممنوع الغاز يعني كل شيئ بالكهرباء ......نقلد الغرب بطريقة عشوائية وبدون وضع ترسنة قوانين
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2 - محسن السبت 30 نونبر 2019 - 12:43
بغيت غير نعرف واش هذا خورطوم عالي الضغط ديال رجال الإطفاء ولا تيو ديال البنايا كاع مزدي مرقع كيشرشر هههه
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3 - sinoh السبت 30 نونبر 2019 - 12:49
كيف حصل صاحب العمارة على رخصة السكن دون توفر البناية على شروط السلامة ومن بينها توفير الماء لإطفاء الحريق
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4 - عبد ربه السبت 30 نونبر 2019 - 12:59
أجهزة هاوية والتيو متقوب الله يصلح الاحوال
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