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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التنويم المغناطيسي

التنويم المغناطيسي

الأحد 01 دجنبر 2019 - 18:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - انا الأحد 01 دجنبر 2019 - 18:36
ههههه اش هادشي شفت هههه بغاو يفتحو باب جديد نتاع النصب من بعد الرقية الشرعية، قالك التنويم المغناطيسي ههه و راه لمغاربة خاصهم يفيقوا ماشي يزيدو ينعسوا، كاين شي تفييق مغناطيسي؟ حتى التمثيل نتاعهم باسل مفضوح قديم، قالك الكاريزما مين جاتك الكاريزما
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17
2 - المحفوضي الأحد 01 دجنبر 2019 - 18:40
ما شفنا حتا شي اسرار ديال هاد التنويم المغناطيسي
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13
3 - أيوب سيدي سليمان الأحد 01 دجنبر 2019 - 18:41
بالتنويم المغناطيسي يمكن زرع أفكار إيجابية وتغيير عادات ومعتقدات سلبية، هذه الطريقة تمكننا من الوصول إلى خبايا اللاشعور والذي هو خزان تلك الدوافع والخبرات مند عهد الطفولة،والتي تتحكم في تصرفاتنا
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-5
4 - عجبا الأحد 01 دجنبر 2019 - 18:44
ههههههههه.التنويم المغناطيسي.يا سبحان الله وصلنا القمر بكري.قاليك السحر و الشعودة.الله ارحمنا ويعفوا علينا من هاد البلاد التي لا يملأها سوى الجهل و الامية و .....
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7
5 - mouna الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:28
التنويم المغننااطسي له اضرار كثييرة لا يجوز الا لطبييب مختص القيام به.
الخلاصة: في بيئة جديرة بالثقة مع طبيب مختص ذي خبرة ، لا يصاب المريض بالعجز بسبب الغيبوبة المنومة ، ولكن على العكس من ذلك قادر على التأثير على نفسه...
واكثر من ذلك
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0
6 - مفكر الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:29
لما لا يطبق هدا التنويم المغناطيسي في البرلمان و ليقول لهم جميعا عندما أقول 1 2 3 ستستفيقون و تصلحون اي شيئ ممكن اصلاحه في بلادكم و لتكونوا حريصين على تطبيق القانون في إطار التنمية المستدامة
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0
7 - المحب الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:29
تشعر للشباب لكن ماريانا هو تنوين ايحاءي لأن التنويم المغناطيسي علم له قواعده وضوابطه
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