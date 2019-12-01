24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/12/2019
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب
- مركز حقوقي يؤازر سكانا في مواجهة قائد بالرباط
- درك تزنيت يفكك عصابة متخصصة في السرقات
- نفاد أدوية السل يفتح "مواجهة ساخنة" بين حقوقيين ووزارة الصحة
- "المبادرة" تزيل "الجلالة" من عيون فقراء بوزان
بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)
الطلبة يتصدرون موجات الاحتجاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.00)
- برلماني يطالب بإلغاء تسمية عقد النكاح ويَعتبره إهانة للمرأة المغربية - (154)
- بنكيران: فرص الشغل موجودة في المغرب لكن "ماكايْنش اللّي يخدم" - (154)
- منصات رقمية تقطع الطريق أمام سماسرة الساعات الإضافية للعلوم - (68)
- وكيل الملك: ضبط مخدرات عند إيقاف مول الكاسكيطة - (67)
- بايتاس: هذه طموحات "الأحرار" .. و"البيجيدي" يحتاج عدواً ليعيش - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقاش في السياسة: بايتاس
الأحد 01 دجنبر 2019 - 21:40