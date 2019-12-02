24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/12/2019
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:12
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- نفاد أدوية السل يفتح "مواجهة ساخنة" بين حقوقيين ووزارة الصحة
- ثالوث إسكات المعارضين في العراق .. التهديد والاعتقال والاغتيال
- بايتاس: هذه طموحات "الأحرار" .. و"البيجيدي" يحتاج عدواً ليعيش
- رصاصة فوق الخاصرة .. مشهد من هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين
- شركة عالمية تزود مديرية الأمن بمنصة آمنة لخدمات الهوية الرقمية
بايتاس: هذه طموحات "الأحرار" .. و"البيجيدي" يحتاج عدواً ليعيش (5.00)
شركة عالمية تزود مديرية الأمن بمنصة آمنة لخدمات الهوية الرقمية (5.00)
- برلماني يطالب بإلغاء تسمية عقد النكاح ويَعتبره إهانة للمرأة المغربية - (192)
- بنكيران: فرص الشغل موجودة في المغرب لكن "ماكايْنش اللّي يخدم" - (173)
- بايتاس: هذه طموحات "الأحرار" .. و"البيجيدي" يحتاج عدواً ليعيش - (98)
- "أساتذة التعاقد" ينددون بتوالي الاقتطاعات المالية و"التشتيت الأسري" - (70)
- وكيل الملك: ضبط مخدرات عند إيقاف مول الكاسكيطة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شغب بمدرجات ملعب أكادير
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 11:30