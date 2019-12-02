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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحافلة القاتلة .. الوقائع كاملة

الحافلة القاتلة .. الوقائع كاملة

الاثنين 02 دجنبر 2019 - 13:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - فاتي سطات الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:02
لاحول ولا قوة الا باله حقكم يا اخوتي اطلببوه من اله من له ملك السماوات والأرض هو الدي سينصركم ويساعدكم فنسأل اله العافية والشفاء العاجل لهم
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0
2 - أستاذة وطنية الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:05
يا ربي 17 من الوفيات عدد ثقيل جدا الله يرحمهم ويصبر عائلتهم ومزيد من الحيطة والحذر مع هطول الأمطار لان الانزلاقات تزداد في هذا الوقت بالذات
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3 - kacem tazi الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:19
Perte de contrôle du véhicule ..le conducteur je sais pas ce que faisait...?allah yarhamhom
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4 - من هولندا الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:33
تعازينا الحارة لأهالي الموتى. تغمدهم الله برحمته و ألهم أهلهم و ذويهم الصبر و السلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون. هذا قضاء الله و لا راد لقضاءه.
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5 - مغربي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:54
للأسف حوادث بالجملة تشهدها بلادتا امل بسبب التهور او الحالة الميكانيكية للمركبات و التي يجب من الجهات المختصة إعادة النظر فيها فكيف لحافلات نقل في وضعية كارثية ان تتجول على الطرقات مهددة سلامة مواطنين أبرياء دائَما ما نسمع ان الحادثة ناتجة عن فقدان السيطرة يعني ان العجلات غير صالحة او الفرامل لا تعمل فكيف تخضع هذه الحافلات للفحص التقني و يتم قبولها و هي في هذه الحالة يجب اتخاذ إجراءات صارمة لتفادي تكرار مثل هذه الفاجعة
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