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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة ألمانيا: مجيد حمدوشي

مغاربة ألمانيا: مجيد حمدوشي

الخميس 05 دجنبر 2019 - 08:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hajjaj Aboubaker الخميس 05 دجنبر 2019 - 09:17
Ich habe bisher nur Gutes über sie gehört...freue mich
sehr auf ein Treffen, vielleicht ja auch hier in Berlin
LG
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2 - عمروش س الخميس 05 دجنبر 2019 - 09:40
تبارك الله على السيد الدكتور مجيد حمدوشي اعرفه شخصيا انسان يحب الخير للجميع ونتمنى لك مسيرة موفقة إن شاء الله
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