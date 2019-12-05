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كُتّاب وآراء
مغاربة ألمانيا: مجيد حمدوشي
الخميس 05 دجنبر 2019 - 08:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Hajjaj Aboubaker الخميس 05 دجنبر 2019 - 09:17
Ich habe bisher nur Gutes über sie gehört...freue mich
sehr auf ein Treffen, vielleicht ja auch hier in Berlin
LG
sehr auf ein Treffen, vielleicht ja auch hier in Berlin
LG
2 - عمروش س الخميس 05 دجنبر 2019 - 09:40
تبارك الله على السيد الدكتور مجيد حمدوشي اعرفه شخصيا انسان يحب الخير للجميع ونتمنى لك مسيرة موفقة إن شاء الله
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