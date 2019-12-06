مريض نفسي محكوم بالإعدام

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كُتّاب وآراء
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الخميس 05 دجنبر 2019 - 23:58
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - benauad الجمعة 06 دجنبر 2019 - 00:25
سبحان الله شاب يبدوا جميل في الوجه والله في هذا الوطن الحبيب كل يريد الانتحار .السبب لان الدولة تخلت عن شبابها تركته مهموما .صور لهذا الشاب والله دموعي كانت تريد ان تسيل .
2 - محمود الجمعة 06 دجنبر 2019 - 00:50
الإرهابيون كلهم مرضى نفسانيا و بالتالي لا يمكن إسقاط المسؤولية الجنائة عنهم
لمجرد أنهم مرضى أو إسقاط جنحة السرقة على السارق بمبرر الإحتياج .
لمجرد أنهم مرضى أو إسقاط جنحة السرقة على السارق بمبرر الإحتياج .
3 - au commentaire 1 الجمعة 06 دجنبر 2019 - 00:50
pourquoi toujours l,etat, ,,c,est la faute des parents, ,,
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