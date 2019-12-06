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كُتّاب وآراء
حريق رباط سانتر
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 15:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - اسماعيل الأدوزي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 15:46
كل متكلم لا يحسن الكلام سوى بـــ"العرنسية"،لا هي دراجة مغربية ولا هي لغة موليير
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