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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نقاش في السياسة

نقاش في السياسة

السبت 07 دجنبر 2019 - 21:29

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الخليل السبت 07 دجنبر 2019 - 20:05
السي بنعبد الله من خلال هذا الاستجواب تزيدون في الاساءة لنفسكم ولحزبكم ، اين كنتم من قبل عندما كنتم تقولون في كل وقت وحين العام زين ، اين تظهر منجزات وزرائكم طيلة سبع سنوات التي قضيتموها في نعيم الامتيازات مقابل قولكم العام زين ، وبعدما حرمتم من بزولة النعيم بدات تنتقد السياسات التي كنتم جزءا من المخططين والمنفذين لها ، لماذا لم تستقيلوا قبل ان يتم حرمانكم قصرا من النعيم.
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21
2 - الابراهيمي ع السبت 07 دجنبر 2019 - 20:59
احزاب ضعيفة متطرفة وعدوة المغاربة
تنتقم من المغاربة لاي سبب من الاسباب
وهي سبب التطاحن الناجم عن العشوائية
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