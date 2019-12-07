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كُتّاب وآراء
نقاش في السياسة
السبت 07 دجنبر 2019 - 21:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الخليل السبت 07 دجنبر 2019 - 20:05
السي بنعبد الله من خلال هذا الاستجواب تزيدون في الاساءة لنفسكم ولحزبكم ، اين كنتم من قبل عندما كنتم تقولون في كل وقت وحين العام زين ، اين تظهر منجزات وزرائكم طيلة سبع سنوات التي قضيتموها في نعيم الامتيازات مقابل قولكم العام زين ، وبعدما حرمتم من بزولة النعيم بدات تنتقد السياسات التي كنتم جزءا من المخططين والمنفذين لها ، لماذا لم تستقيلوا قبل ان يتم حرمانكم قصرا من النعيم.
2 - الابراهيمي ع السبت 07 دجنبر 2019 - 20:59
احزاب ضعيفة متطرفة وعدوة المغاربة
تنتقم من المغاربة لاي سبب من الاسباب
وهي سبب التطاحن الناجم عن العشوائية
تنتقم من المغاربة لاي سبب من الاسباب
وهي سبب التطاحن الناجم عن العشوائية
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