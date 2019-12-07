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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غرين: أمريكا والمغرب

غرين: أمريكا والمغرب

السبت 07 دجنبر 2019 - 15:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حمودة بلقايد السبت 07 دجنبر 2019 - 16:32
المغرب اول دولة في العالم توقع على معاهدة مع امريكا- ما معنى هذا؟ معناه ان المغرب كان منفتحا على الاطلسي و على شعوبه قبل الاستعمار الافرنجي. بل ان المغاربة كانوا لا يتحدثون الا بالانجليزية و الاسبانية و الايطالية و كان ملوك المغرب العظام و تجار المغرب الكبار من المسلمين و اليهود يتعاملون مع بريطانيا و مماليك الدانمارك و السويد و هولندا و امريكا لكن تم القضاء كليا على التأثير الانجلوسكسوني بالمغرب و صار المغرب منغلقا و في اتجاه واحد و وحيد جعل المغاربة سجناء دائرة او مربع صغير لا يخرجون منه.من يتذكر مثلا رحلات السفراء المغاربة الى مماليك الانجليز و معاهدات السلام و التجارة معها؟ عبد المجيد بنجلون اول كاتب مغربي كان يقيم في انجلترا و يصف لنا الحياة في لنذن..كان الانجليز دوما بالمغرب و الصحف البريطانية BBC و مراسلوها و كتابها مقيمون بالمغرب و القايد "ماكلين" هو من اسس الجيش المغربي الحديث و طقوس الشاي المغربي انجليزي. المغاربة يجهلونكليا الثقافة امريكا و علماءها و كتابها و مفكريها الكبار و نمط حياتها الليبرالي و مكتبات امريكا عامرة بالكتب النفيسة عن المغرب التي لن تجدها في اي مكان
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