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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إضراب طاكسي بني ملال

إضراب طاكسي بني ملال

السبت 07 دجنبر 2019 - 13:46

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1 - مواطن خريبكي السبت 07 دجنبر 2019 - 14:53
مباغينش المنافسة باغين تربحوا غير نتوما ، بقيتوا على الدولة حتى جرات على uber باش ديرو مبغيتو . و لكن التكنولوجيا غاذا تقضي عليكم من هنا لشوية جميع السيارات ستكون اتوماتيكية ولن نحتاح لرؤية وجوهكم كل يوم.
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