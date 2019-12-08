24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/12/2019
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:17
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- كوريا الشمالية: نزع الأسلحة النووية غير مطروح
- رقعة الاحتجاج تتسع ضد إصلاح التقاعد بفرنسا
- الدرك البحري يضبط 30 رزمة مخدرات في أصيلا
- مؤتمر مغاربة العالم
- المغرب يتعرف على منافسيه في "كان الفوتسال"
بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي (5.00)
- أخنوش: سب الوطن والمس بثوابت الأمّة لا مكان لهما بين المغاربة - (274)
- هكذا تبخرت أحلام مهاجر مغربي بالنرويج في تسلّم شقة "باب دارنا" - (98)
- مقترح قانون يدعو إلى نسب الأطفال خارج الزواج للأب البيولوجي - (69)
- قناة إسرائيلية: ملك المغرب ألغى اللقاء مع بومبيو بسبب نتنياهو - (63)
- بنعبد الله: إعفائي "غير مشروع" .. وحكومة العثماني "تكنوقراطية" - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنكيران: الكذب رياضة وطنية
الأحد 08 دجنبر 2019 - 01:18