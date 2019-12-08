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كُتّاب وآراء
بلافريج واحتقار مهنة التعليم
الأحد 08 دجنبر 2019 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عابر سبيل الأحد 08 دجنبر 2019 - 12:14
و هل الدوله أعطت التعليم حق حتى يفتخر به الشعب؟
2 - الخرف المبكر الأحد 08 دجنبر 2019 - 12:15
إذا لم تستحي فقل ما شئت لأنك تكلمت كثيرا في التفاهات وابتعدت كثيرا عن أهم الأشياء والمشكلات التي نعاني منها بصمت رهيب.
3 - سفيان الأحد 08 دجنبر 2019 - 12:19
كلام في الصميم هدا هو الحال لي ملقاش الخدمة تايمشي التعليم
4 - إلغاء ضريبة البحث العلمي الأحد 08 دجنبر 2019 - 12:22
المغرب دولة توجد في المراتب الأخيرة في ترتيب الجامعات على الصعيد الدولي ، وتلاميدته وطلبته لديهم تراجع مهول في الكفايات والمهارات في المواد العلمية والأدبية ، ومع ذلك تفرض الدولة ضريبة على البحث العلمي ؟ ...حلل وناقش ، أنا لا أفهم كيف ينسجم بروباغندا الدولة بأنها تشجع التعليم ، وتستثمر فيه ، وأنه يلتهم أكثر من 25% من ميزاينة الدولة ، و وضع الأساتذة والأساتذة الجامعيين يندى له الجبين ؟ ...إنا لا أفهم كيف تريد الدولة ان تتقدم بدون بحث علمي ؟...أنا مزواك فيكم قولو ليا كيفاش هاد المغرب غدي اطور بدون بحث علمي ، وبأساتذة جامعيين تكملوا الشهر بالكريدي ، واش الاستاد الجامعي لي كيقري الفيزباء وعلوم الأحياء غدي اركز في البحث العلمي أو غدي اركز كيفاش غدي اخلص أقساط الكريدي؟ ...الأمة التي تحتقر علمائها وتحتقر البحث العلمي لا مستقبل لها ولو بناينا الالاف الكيلومترات من الطرق السيارة والسكك الحديدية ....تهلاو في الاساتدة من الناحية المادية ، وزيروهم من حيث الانتاج والحصلية العلمية ، وفرضوا عليهم اديروا تكوين سنوى في اللغات والمهارات والتقنيات والعلوم الحديثة ومن بعد حاسبوهم ،
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