24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي (5.00)

  2. كمْ مِن مَساق للفَسادِ بِفِكرِنا (5.00)

  3. هل نريد لغة عربية مغربية؟ (5.00)

  4. أمن سطات ينهي نشاط عصابة مختصة في السرقة (5.00)

  5. "أبْريد الخير".. تقليد جماعي يغرس قيم التطوع في الجنوب الشرقي (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بلافريج واحتقار مهنة التعليم

بلافريج واحتقار مهنة التعليم

الأحد 08 دجنبر 2019 - 11:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عابر سبيل الأحد 08 دجنبر 2019 - 12:14
و هل الدوله أعطت التعليم حق حتى يفتخر به الشعب؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - الخرف المبكر الأحد 08 دجنبر 2019 - 12:15
إذا لم تستحي فقل ما شئت لأنك تكلمت كثيرا في التفاهات وابتعدت كثيرا عن أهم الأشياء والمشكلات التي نعاني منها بصمت رهيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - سفيان الأحد 08 دجنبر 2019 - 12:19
كلام في الصميم هدا هو الحال لي ملقاش الخدمة تايمشي التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - إلغاء ضريبة البحث العلمي الأحد 08 دجنبر 2019 - 12:22
المغرب دولة توجد في المراتب الأخيرة في ترتيب الجامعات على الصعيد الدولي ، وتلاميدته وطلبته لديهم تراجع مهول في الكفايات والمهارات في المواد العلمية والأدبية ، ومع ذلك تفرض الدولة ضريبة على البحث العلمي ؟ ...حلل وناقش ، أنا لا أفهم كيف ينسجم بروباغندا الدولة بأنها تشجع التعليم ، وتستثمر فيه ، وأنه يلتهم أكثر من 25% من ميزاينة الدولة ، و وضع الأساتذة والأساتذة الجامعيين يندى له الجبين ؟ ...إنا لا أفهم كيف تريد الدولة ان تتقدم بدون بحث علمي ؟...أنا مزواك فيكم قولو ليا كيفاش هاد المغرب غدي اطور بدون بحث علمي ، وبأساتذة جامعيين تكملوا الشهر بالكريدي ، واش الاستاد الجامعي لي كيقري الفيزباء وعلوم الأحياء غدي اركز في البحث العلمي أو غدي اركز كيفاش غدي اخلص أقساط الكريدي؟ ...الأمة التي تحتقر علمائها وتحتقر البحث العلمي لا مستقبل لها ولو بناينا الالاف الكيلومترات من الطرق السيارة والسكك الحديدية ....تهلاو في الاساتدة من الناحية المادية ، وزيروهم من حيث الانتاج والحصلية العلمية ، وفرضوا عليهم اديروا تكوين سنوى في اللغات والمهارات والتقنيات والعلوم الحديثة ومن بعد حاسبوهم ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.