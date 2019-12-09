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كُتّاب وآراء
عداء مغربي عالمي
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:02
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - said الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:22
من الاحسن بالنسبة اليك ان تبحث عن بلد اخر يهتم بك ويشجعك على حصد الالقاب.وادا مكثت هنا فلاضمن لك ان تدهب بعيدت فعندنا السباق المشهور هو السباق عل نهب اموال المواطن
2 - ahmed الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:57
نتمنى لك كل التوفيق واصل عملك ،ان بعد الشدة رخاء وبعدالكضر صفاء.
3 - Napolitano الاثنين 09 دجنبر 2019 - 18:13
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم لله بتوفيق إنشاء الله وبركاته اما في المغرب لايهمهم الامر خوي بلاد
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