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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عداء مغربي عالمي

عداء مغربي عالمي

الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - said الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:22
من الاحسن بالنسبة اليك ان تبحث عن بلد اخر يهتم بك ويشجعك على حصد الالقاب.وادا مكثت هنا فلاضمن لك ان تدهب بعيدت فعندنا السباق المشهور هو السباق عل نهب اموال المواطن
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8
2 - ahmed الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:57
نتمنى لك كل التوفيق واصل عملك ،ان بعد الشدة رخاء وبعدالكضر صفاء.
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6
3 - Napolitano الاثنين 09 دجنبر 2019 - 18:13
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم لله بتوفيق إنشاء الله وبركاته اما في المغرب لايهمهم الامر خوي بلاد
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