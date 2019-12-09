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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مطاعم السمك بسلا

مطاعم السمك بسلا

الاثنين 09 دجنبر 2019 - 16:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ب-ت-3 الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:12
المغرب بلد الخير و الخيرات و الخضر و الفواكه متدفقة (مدفكة كما يقال) و رخيصة و يكفي القيام بجولة صغيرة في اي سوق اسبوعي قروي لا سيما بعد الساعة الثانية زوالا و الله سوف تجد جبال من الخضر و الفواكه و اللحوم و السقائط و الخبز و المطاعم و كل شيئ موجود من اجل العيش...اي نعم من اجل العيش كولشي موجود و المطاعم بلا نهاية...و في المغرب دوما ارتاد الاسواق الاسبوعية القروية و الله لهي اسواق متميزة بالمغرب و جميلة و فيها تلتقي المغاربة الاحرار الاخيار...طبعا تنقص البنيات التحتية السليمة الغير مغشوشة...و التنظيم...الاسواق القديمة سواء بالقرى او المدن كانت اكثر تنظيما و نظافة و روعة و جمال عكس ما يقع اليوم في مدن الاسمنت...من الافضل السكن في قرى المغرب او مدن متوسطة بالمغرب لانها هادئة نظيفة بخلاف المدن الكبيرة اذ كلما كبرت كلما ازدادت مشاكلها و انعدم الامن...اجمل و احسن حاجة في المغرب الاسواق القروية العامرة...
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17
2 - lekbir الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:21
بصراحة كل شيئ يغري للذهاب إلى عين المكان من أجل تناول وجبة. الحوت المفضلة لدى الجميع متمنياتنا دائما أن تكون الجودة والنضافة في جميع الأماكن المخصصة للأكل
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10
3 - عبدو الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:37
منطقة استراتيجية بانوراميك لكن تحتاج إلى تأهيل و التفاتة جدية من طرف المهنيين والمسؤولين لنقلها من الحالة العشوائية والتقليدية التي توجد عليها إلى محلات عصرية تتوفر على معايير الجودة والسلامة مع توفير أماكن كافية لوقوف السيارات والحماية من مباغتة أمواج البحر بين الفينة والأخرى
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8
4 - أشرف الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:49
انا من الشمال ولكن اخاي معرفشي هاد المكان بالضبط ف سلا.. تحية ل ناس ديال سلا الطيبن.
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7
5 - عبده/ الرباط الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:57
يجب ان تقترن الجودة دوما بالنظافة
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