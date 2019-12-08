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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مسيرة "أكال" بالبيضاء

مسيرة "أكال" بالبيضاء

الأحد 08 دجنبر 2019 - 20:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Anmouur lahssen 2- الأحد 08 دجنبر 2019 - 21:08
علاش تلك الرايات؟ ما الهدف منها؟ ما هي الرسالة؟ ما هو خطابها السياسي الدفين المستتر؟ لماذا صرنا نراها اكثر فاكثر دون الراية المغربية الحمراء بالنجمة الخضراء؟ نحن نسير في طريق الفتنة و النزاع كما حدث في ليبيا اذ بدأ التقسيم برفع الراية المشؤومة في شرق ليبيا و ها نحن لم نتعض بعد بالمغرب الاقصى...ينبغي للدولة منع مثل هذه الريات التي بدأ يتضح هدف من يحملها و يشهرها في وجه الدولة و لمغاربة الاخرين...ينبغي تجريم حمل رايات غير الراية الوطنية كما في الجزائر و اسرائيل و امريكا و فرنسا و بريطانيا و روسيا و كوريا و الصين و اليابان و تركيا الخ الخ...علاش فقط نحن من نرفع الاعلام الكثيرة؟ في امريكا و هي بلد المهاجرين و التعددية ليست لهم سوى راية وحيدة و نراها يشهرها الابيض و الاسود و العربي و اليهودي و المسيحي و المسلم و البوذي...في فرنسا ليست لهم سوى راية واحدة...كفانا من الفتنة و الرايات و الاعلام التي تثير الفتنة و تضعف الروح الوطنية و تضعف انتماء الاخرين الى الوطن و تشوش عقلوهم و قيمهم...ينبغي تجريم حمل مثل هذه الاعلام و من يحملها و من يمولها و من يصنعها و من يحملها الخ الخ الخ و الا فلكل راية
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2 - احمد الأحد 08 دجنبر 2019 - 21:31
اتمنى ان تكون الرسالة قد وصلت لمن يهمه الأمر، قبل فوات الأوان، فالرعي الجاءر والتهميش وسلب الأراضي كلها أمور مرفوضة يجب على الدولة حماية السكان والتسريع بتنمية مناطق سوس المهمشة سواء البوادي والمدن .
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