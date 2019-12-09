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كُتّاب وآراء
احتجاج حاملي الشهادات
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - 810 khalid الاثنين 09 دجنبر 2019 - 18:42
السؤال بسيط: هل الدولة طلبت منكم الادلاء و الحصول على تلك الشواهد؟ ابدا، الدولة لم تطلب قط ان يأتيها واحد بشهادة ما، بل الامور واضحة و الحكومة او الوزارة تطلب شواهد معينة للولوج للوظيفة حسب القطاعات و شواهد اخرى للترقية من داخل القطاع و ليس من خارجه مثلا ان يدلي ايا كان بشهادة لا ندري كيف حصل عليها و لماذا و من اجل ماذا و من طلبها منه...هؤلاء قاموا بصفة فردية ارادية و قرروا بانفسهم و على حسابهم الخاص التسجيل في كليات الاداب ( كليات لانها سهلة و لا تتطلب أي مجهود اذ لا نجدهم في تخصصات علمية ثقنية مهنية ضرورية و مطلوبة،الخ)...لا احد طلب منكم شواهد زائدة او اضافية او 200 شهادة، الدولة تطلب فقط تطبيق البرنامج المسطر و اتمامه و فهمه و افهامه للتلاميذ و الانكباب على القسم و على التلاميذ و فهم الديداكتيك و البيداغوجيا فقط..لا تطلب اشياء اخرى شخصية....مثل جميع الدول...كل واحد في مكانه و شغله فقط..
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