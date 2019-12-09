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كُتّاب وآراء
الصين بأكاديمية المملكة
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 22:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - بونيول لمعطي بوشاشية الاثنين 09 دجنبر 2019 - 22:57
يلزم الانجليزية للتواصل مع كامل اسيا بل و العالم و ليس لغة متوسطة لا يتكلمها الا القليل و من عجب العجاب ان ترى دول اوربا دوما تستعمل التناوب التالي : او الازدواجيو التالية: لغة وطنية+انجليزية بما في ذلك فرنسا اذ يكفي الولوج الى مؤسساتها...و لا ندري لماذا يعوق و يكبل المغرب نفسه بنفسه اي : لغة وطنية+انجليزية...فحتى رئسية اوربا تتكلم الانجليزية الا نحن و اين المشكل؟ و هل نحن فرنسيين؟ لسنا طبعا فرنسيين و لو اردنا ذلك...لا نفهم كل هذه العوائق الذاتية..اليست اللغة وسيلة تواصل؟ اذن ما المانع من انجلزة المؤسسات الوطنية؟ يقولون اللغة وسيلة الا عندنا لم تعد وسيلة بل غاية في حد ذاتها للنرجسية و التظاهر الفارغ على كحل الراس و ليس على التواصل بفعالية مع العالم و الانفتاح الحقيقي... كل الماكينات و المنتجات و الثقنيات هي بالانجليزية اصلا (بما فيها تلك التي تصنع في المانيا الخ) لكنها تقدم على انها من صنع فرنسي فقط لانها مترجمة من الانجليزية فلم لا نختصر المسافة و الجهد و نمر مباشرة الى الانفتاح على العالم الواسع و تجارب البشر المتعددة؟
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