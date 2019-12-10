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كُتّاب وآراء
وقفة نشطاء سلفيين
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - لغلاغ الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 17:22
اي انتم يا منظمات و يا جمعيات و هيئات حقوق الانسان من هؤلاء السجناء اليس بمغاربة اليس لهم حقوق كمثل باقي السجناء في المغرب الم تنظروا الى احوالهم تدافعون عن فئة دون أخرى ان هذا وصمة عار عليكم حسبي الله ونعم الوكيل
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