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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وقفة نشطاء سلفيين

وقفة نشطاء سلفيين

الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 15:55

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - لغلاغ الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 17:22
اي انتم يا منظمات و يا جمعيات و هيئات حقوق الانسان من هؤلاء السجناء اليس بمغاربة اليس لهم حقوق كمثل باقي السجناء في المغرب الم تنظروا الى احوالهم تدافعون عن فئة دون أخرى ان هذا وصمة عار عليكم حسبي الله ونعم الوكيل
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