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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انهيار سقف حامة عين الله

انهيار سقف حامة عين الله

الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 13:08

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1 - زهير الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 16:21
المهم ما وقع والو، واش أنت ماعرفش تا شنو وقع للناس، وعلاش طاح السقف وهو مكملش عام، فين هي الحماية، علاش كتصغرو المشكل، لا ما وقع والو غير جريحة غير تفليقة، المهم كولو الثروة ديال عين الله غير بيناتكم، ولي تجرج شريولو بيطادين ب 7 دراهم،
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