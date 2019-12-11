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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وفاة عاملَين بمناجم ميبلادن

وفاة عاملَين بمناجم ميبلادن

الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 16:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Immigre الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:25
La politique de l’état poussent les gens à mourir pour survivre .les êtres humains au Maroc sont sans importance no
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2 - حسبنا الله ونعم الوكيل الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:43
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين . السؤال من سيتكلم عن هاذين الشخصين ومن سيعوضهم . الناس مسكينة تتحفر صخر هادش باش تسد رمق العيش والمسؤولين out
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