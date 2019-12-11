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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تكريم العميد محمد بنشريفة

تكريم العميد محمد بنشريفة

الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 16:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - دكالي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:11
رحم الله سيدي محمد بنشريفة. عالم جليل بكل ما للكلمة من معنى وجهبذ من جهابذة العالم الإسلامي.
مات رضوان الله عليه وآثاره لا زالت
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2 - ابن الزبير الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:35
رحل عنا هذا العالم الجليل في صمت ولا زالت أعماله شاهدة على تفقهه وتضلعه وسعة مداركه ووافر علمه.
نتمنى التفاتة مولوية للعرفان بفضل هذا الرجل على الجامعة المغربية والأكاديمية وعلى خدماته للأمة
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3 - يحي لكحل الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 17:39
رجل علم وإدارة تربوية بامتياز تنقصنا مثل هذه الكفاءات...
تحية احترام وإجلال من وجدة
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