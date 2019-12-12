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كُتّاب وآراء
المغرب ومؤشر التنمية
الخميس 12 دجنبر 2019 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - لا يستوي الخبيت ولا الطيب الخميس 12 دجنبر 2019 - 18:49
شكرآ لك ايها الاستاذ المحترم ونرجوا منكم ان تطرق.الى تجربة الهند نفسها في التعليم.والصحة.ثم.التجربة.التركية.والفرق.بينهم.وبين.المغرب.في.العشرين.عام.الماضية.وشكرا
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