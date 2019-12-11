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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحلوطي وانتخاب الأمين العام

الحلوطي وانتخاب الأمين العام

الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:01

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1 - moha raiss الخميس 12 دجنبر 2019 - 01:07
لااذري من اين حصلتم على نوع (الكولا) او (اللصاق) القوي الذي يجعل مؤخرتكم تلتصق بالكرسي الى الابد .
- وطريقتك لاختيار الامين العام يمكن تزويرها لماذا لابد من اختيار 3 اشخاص في التصويت ؟؟؟ يمكن ان اختار شخص مناسب واحد ثم اظيف شخصين غير معروفين ذون ان اظيفك انت . ما اريد ان اعرف هو كيف تكون مناضل وانت الدراع القوي للحكومة التي مررت قوانين مجحفة في حق الموظفين . بصراحة تاريخكم سيكون منسيا فقط استمتعتم بالمال والرفاهية ثم تنسحبون بتقاعد انتم عاجزون عن مناقشته في البرلمان .للاسف الشديد المواطن الامي لايعرف نواياكم الملفوفة بالدين .
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