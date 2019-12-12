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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الماء بدوار تمتكارف

الماء بدوار تمتكارف

الخميس 12 دجنبر 2019 - 15:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Wiseman الخميس 12 دجنبر 2019 - 16:05
So shameful in 2019. Moroccans still suffer and even more than before. Just shameful.مخجل للغاية في عام 2019. لا يزال المغاربة يعانون وحتى أكثر من ذي قبل. فقط مخجل.
إنهم يحتفلون بمجمع رياضي يجب أن يكون هو القاعدة في عام 2019. إنهم يجعلونه حدثًا مهمًا. فقط مخجل
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