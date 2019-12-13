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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نجاة شابين وسط الثلوج

نجاة شابين وسط الثلوج

الجمعة 13 دجنبر 2019 - 15:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hmida الجمعة 13 دجنبر 2019 - 15:50
على سلامتكم الخوت ديرو احتياطات مرة اخرى
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0
2 - مغربي حر الجمعة 13 دجنبر 2019 - 16:47
تحية لسكان الحسيمة ونواحيها الذين يصفونهم بعض الحمقى بالانفصاليين. رجال وقت الشدة وغيورين على أعراضهم.
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-1
3 - // ولد الريف // الجمعة 13 دجنبر 2019 - 16:55
ومن هذا المنبر أقول لإخواني المغاربة أن هذو هوما اريافا لمن لا يعرفهم ألي كيتكلمو عليهم هذين الاخوين ، النخوة والرحمة والكرم والإنسانية والتضحية من أجل الآخر عند الحاجة ، وإياكم أن تصدقوا ما يقوله بعض السياسيين الذين يتهموننا بالعنصرية أو الإنفصال فذلك كله من أجل تحقيق أهدافهم السياسية كما تعلمون هناك بعض السياسيون يفضلون نهج سياسة فرق تسود "ولا حول ولا قوة إلا بالله" نسأل الله أن يوحد صف أمتنا على الحق والخير والصواب ، كما نسأله عز وجل أن يشافي هؤلاء الإخوة شفاءً كاملاً وعاجلا.
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