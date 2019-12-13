24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/12/2019
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:21
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- أكاديمية المملكة المغربية تستكشف تجارب الهند في التّحديث والتّنمية
- درك اشتوكة يضع حدّا لعصابة تروج الشيرا بالإقليم
- تجربة الهند بأكاديمية المملكة
- البوليساريو تتوجس من مدريد وتخشى دينامية الدبلوماسية المغربية
- أمريكا ترفض 28 بالمائة من طالبي التأشيرة المغاربة في 2019
هذه أبرز مميزات "مركب محمد السادس لكرة القدم" بغابة المعمورة (5.00)
- وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي - (130)
- تقرير أممي يدعو إلى ضرورة تجريم الاغتصاب الزوجي في المغرب - (88)
- رسمياً .. عبد المجيد تبون يفوز بالانتخابات الرئاسية في الجزائر - (85)
- الملك يعين أعضاء لجنة النموذج التنموي وينتظر التعديلات بالصيف - (67)
- تبون يتجه إلى حسم الانتخابات الرئاسية في الجزائر - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نجاة شابين وسط الثلوج
الجمعة 13 دجنبر 2019 - 15:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - مغربي حر الجمعة 13 دجنبر 2019 - 16:47
تحية لسكان الحسيمة ونواحيها الذين يصفونهم بعض الحمقى بالانفصاليين. رجال وقت الشدة وغيورين على أعراضهم.
3 - // ولد الريف // الجمعة 13 دجنبر 2019 - 16:55
ومن هذا المنبر أقول لإخواني المغاربة أن هذو هوما اريافا لمن لا يعرفهم ألي كيتكلمو عليهم هذين الاخوين ، النخوة والرحمة والكرم والإنسانية والتضحية من أجل الآخر عند الحاجة ، وإياكم أن تصدقوا ما يقوله بعض السياسيين الذين يتهموننا بالعنصرية أو الإنفصال فذلك كله من أجل تحقيق أهدافهم السياسية كما تعلمون هناك بعض السياسيون يفضلون نهج سياسة فرق تسود "ولا حول ولا قوة إلا بالله" نسأل الله أن يوحد صف أمتنا على الحق والخير والصواب ، كما نسأله عز وجل أن يشافي هؤلاء الإخوة شفاءً كاملاً وعاجلا.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3