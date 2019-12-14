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كُتّاب وآراء
أشخاص بدون مأوى
السبت 14 دجنبر 2019 - 14:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عجوز السبت 14 دجنبر 2019 - 14:47
الدي لا افهمه هؤلاء الناس يعيشون في الشارع لاماوى لهم ولمادا يلدون ؟ لاول ربما كان خطأ ولكن الثاني والثالث....وموانع الحمل تعطى بالمجان في جميع والمستوصفات.
او لاستعمالها في التجارة
او لاستعمالها في التجارة
2 - مغربي السبت 14 دجنبر 2019 - 15:00
اعطيو المدرب ديال الكرة 50 مليون و الراقصات الملايين و المغاربة في العراء و البعض الآخر يموت في البحر و البنات يعرضن أجسادهن و المسؤولون يحولون الأموال خارج الوطن الله يأخذ فيكم الحق .
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