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كُتّاب وآراء
بنعبد الله وأزمة الثقة
السبت 14 دجنبر 2019 - 16:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - mohamed. berrada السبت 14 دجنبر 2019 - 16:47
حزب ضعيف يكاد يكون منعدما.يجب تغيير قيادته عاجلا
2 - مغربي السبت 14 دجنبر 2019 - 17:03
إلى متى تستمر المسرحيات لقد سئمنا من هذه الوجوه التي لم تزد المغرب الا فقرا .
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