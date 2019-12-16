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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة مشجع الجيش

محنة مشجع الجيش

الاثنين 16 دجنبر 2019 - 13:38

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - البركاني الاثنين 16 دجنبر 2019 - 13:52
اسمح لي أن أقول لك انك من المغفلين الكبار في هذا البلد.
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7
2 - حبيب رسول الله ﷺ الاثنين 16 دجنبر 2019 - 14:02
أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقه رزقا يحفظ له ماء العين، و يغنيه عن سؤال البشر، و أسأله سبحانه وتعالى كما أفنى عمره في محبة فريق الجيش أن يوفقه ليفني ما بقي من عمره في محبة الله ورسوله ﷺ
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12
3 - عثمان الاثنين 16 دجنبر 2019 - 14:27
خلي حب الفريق ينفعك
الناس كيخدمو و الكرة غير فراجة
ماشي نخدم باش نصرف على الكرة
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7
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