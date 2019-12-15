24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/12/2019
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:22
|13:27
|16:02
|18:24
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- نقاش حقوقي للرفض والتأييد في عقوبة الإعدام
- ملتقى يتطرق إلى دور الأسرة في الإصلاح ببني ملال
- منيب: "بّْاكْ صاحبي" تحرّك الحكومات .. والملفات بيد "مُول الشْكَارة"
- استهداف الوحدة الترابية يحرم رئيس الجزائر من "التهنئة المغربية"
- أفلام بتقنية الوصف السمعي
الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)
- استهداف الوحدة الترابية يحرم رئيس الجزائر من "التهنئة المغربية" - (138)
- الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة - (101)
- "الأحرار" يرصدون المشاكل والانتظارات بأبي الجعد - (93)
- بنكيران ينتقد حضور "مشكّكين في الإسلام" بلجنة النموذج التنمويّ - (91)
- مبروكي يلتقط قسوة إهانة المغربيات .. "المرأة حْمارَة وَخّا تْكونْ عْمارَة" - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لبيب ينشد لفلسطين
الأحد 15 دجنبر 2019 - 16:20