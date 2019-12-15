24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان (5.00)

  2. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  3. وقرَّر تِبون ألا يعتذر.. (5.00)

  4. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  5. صوت الوطن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نقاش في السياسة: نبيلة منيب

نقاش في السياسة: نبيلة منيب

الأحد 15 دجنبر 2019 - 21:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كمال المنصوري الأحد 15 دجنبر 2019 - 21:59
مع إقتراب موجة الإنتخابات يكثر الكلام و الوعود الزائفة و تتكرر نفس المسرحيات...
نحن نعلم من يكون اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي المغربي و أنَّ الأحزاب السياسية لا تملك لنفسها و لا لغيرها شيئا.
من حقي أن أفتخر لأني لم أذهب في حياتي لمكتب التصويت لأني لست مُغفَّلا كي أترك مصالحي و أضيع وقتي من أجل من سينهب البلاد و يحصل على المناصب العليا و التقاعد المريح دون أن يقدم لي و لا للوطن شيئاً لاني كما قلت أن اللاعب الرئيسي لا يتغير و يسمح للاعبين الثانويين بقضاء مصالحهم و الإغتناء ثم يتركوا المشهد للاعب المقبل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.