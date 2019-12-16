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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | استقبال رئيس برلمان الغابون

استقبال رئيس برلمان الغابون

الاثنين 16 دجنبر 2019 - 16:24

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1 - عيسى عبدالصمد الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:52
لقاء في المستوى لان الغابون تشبه المغرب في الكثير من الامور السياسية و لبعض المسؤولين المغاربة في الغابون مصالح و فنادق و معادن و مساهمات في البترول و الذهب و الاتصالات و العقار كما انه البلدين يتبنيان الفرنسية و لهذا فالغابوني مغربي و المغربي غابوني لاننا امام نفس المستوى في كل شيئ و نفس النموذج التنموي و لهذا وجب توطيد العلاقات الاخوية من اجل الرقي و الازدهار و التطور لاسيما و ان الغابون ايضا فيها مصانع للسيارات و الهواتف و الدرونات و اصبحت من المصدرين للتكنولوجيا العالية في ميدان التخصيب و التنقيب و التشبيب و التقرقيب مما سيعود بالنفع على افريقيا و لهذا تعتبر الغابون من الدول الرائدة في التعليم و الفرنكوفونية العظيمة و البحت العلمي الجاد في الثقافة الشعبية الغابونية و الحديثة لاسيما في الفلسفة بحيث تعبر مدرسة الغابون رائدة في المجال و البحث الشفوي الخ
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