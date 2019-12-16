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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أمواج عاتية بسواحل البيضاء

أمواج عاتية بسواحل البيضاء

الاثنين 16 دجنبر 2019 - 19:57

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abdel الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:13
وا ما عاتية والو هاد الامواج شوية و صافي
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2 - الزيادة من رأس الاحمق الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:33
لي سمع أمواج عاتية يقول التسونامي ضرب السواحل... باركا من الزيادة !! ساكنة البيضاء والمدن الساحلية يرون هذا المنصرم يوميا....
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4
3 - عباس الاثنين 16 دجنبر 2019 - 20:44
الامواج العاتية هي عندما يصل و يفوق علو الامواج داخل البحرعلى بعد كلم واحد و ما فوق تقريبا من الساحل 4 و 5 و 6 و 7 امتار. ترقبوها في شهر يناير 2020 و يسميها الصيادون بالماريا الكبيرة ديال الليالي او الفيضة لانها اصلا هي عبارة عن حركة مد و جزر كبيرة و طبيعية تقع مرة واحدة في السنة و اذا ما صادفتها عواصف و عوامل مناخية سيئة تصبح خطيرة و كارثية تلقي بالحجارة على السواحل و تعزز التعرية على الشواطئ و احيانا تصل الى المساكن و المباني و تدمرها و عموما فهي لا تتعدى ثلاث او اربعة ايام و ليال. اما ما نراه في الربورطاج فهي امواج عاصفية صغيرة عابرة قد تستقر لاسبوع او اسبوعين لعوامل مناخية كالامطار و الرياح العاصفية و لا تشكل اي خطر على الساحل و لو انها تمنع هي كذلك الصيادين من خروجهم للبحر و مزاولة نشاطهم و شكرا.
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