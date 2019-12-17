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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | البحر يبتلع رجلا بالرباط

البحر يبتلع رجلا بالرباط

الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 17:50

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mmm1962 الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 18:06
C est un avertissement d ALLAH aux marocains qui ont font des péchés sur la terre revenez à Allah avant qu il soit trop tard mes frères
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