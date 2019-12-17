24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/12/2019
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:23
|13:28
|16:02
|18:24
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- رسائل الملك إلى رئيس الحكومة والأحزاب
- "سينما المؤلف" تراهن على التوفيق بين الأسلوب وقوانين السوق
- نقاش في السياسة: نبيلة منيب
- زيت شجرة النيم الهندية .. قاهرة الشيخوخة وينبوع الشباب الدائم
- رضى ڭيري .. مغربي يتولى إدارة مشاريع دولية بين أوروبا وإفريقيا
"قضاة المغرب" يرفضون الضغط ويطالبون بالتحقيق في "التشهير" (5.00)
"توجّس" جزائري يرد اليد الممدودة للمملكة ويبدد آمال المصالحة (5.00)
"الملك الناسك" يكشف أسرار "اللعبة الخطيرة" لزعيم كوريا الشمالية (5.00)
- جبهة البوليساريو تواصل ترديد أسطوانة "الكفاح المسلّح" ضد المغرب - (90)
- "توجّس" جزائري يرد اليد الممدودة للمملكة ويبدد آمال المصالحة - (76)
- "الأحرار" يرفض المسّ بالثوابت الوطنية عبر السبّ والأقوال الساقطة - (74)
- نجاب .. طيار عسكري يستعيد تفاصيل ربع قرن في سجون تندوف - (48)
- بوشطارت: الأمازيغية قضية سياسية تحتاج إلى مرافعات أحزاب قوية - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البحر يبتلع رجلا بالرباط
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 17:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - mmm1962 الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 18:06
C est un avertissement d ALLAH aux marocains qui ont font des péchés sur la terre revenez à Allah avant qu il soit trop tard mes frères
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1