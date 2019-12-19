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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طريق الموت بمراكش

طريق الموت بمراكش

الخميس 19 دجنبر 2019 - 02:30

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1 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 19 دجنبر 2019 - 03:00
المواطنون يطالبون بالإنارة وعلامات التشوير على الطرقات والمسؤولين يهتمون في الوقت الحالي بالظلمات انهم يعلمون علم اليقين أن إنارة الطرق تصب في مصلحة المواطن وهم قطعوا على أنفسهم عهدا لا رجعة فيه أن يقفوا ضد المصلحة التي ينادي بها المصلحة الشخصية أو لا ثم المصلحة الخاصة ويمر المسؤول بعد ذالك إلى المصلحة العائلية والمصلحة العام ستأتي أن اقتضى الحال وربما لم تأتي ابدا
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