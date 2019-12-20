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كُتّاب وآراء
تلاميذ يكتشفون كنوز الإسلام
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 12:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Beliver الجمعة 20 دجنبر 2019 - 13:22
الإسلام هو كنز في حد ذاته، والعلمانية عبر العالم تحاول بكل السبل تنميطه وجعله تراثا لكن هيهات ف "الله متم نوره ولو كره الكافرون" صدق الله العظيم
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