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كُتّاب وآراء
ثور هارب في الرباط
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - محمد ريان الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:43
هذا فقط ثور فماذا لوكان قد هرب حيوان مفترس لكنا بحاجة إلى تدخل الجيش.
2 - أحمد الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:44
أكملوا جميلكم ورجعو الشبكة لبلاصتها من فضلكم
3 - حقيقة الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:55
تحية لحي المحيط ولدت فيه منذ ٤٦ سنة ترعرعت ولكن تركته لما تخلط بالبراني وكثرت فيه العمارات.
4 - رشيد الجمعة 20 دجنبر 2019 - 17:00
بعض الفضوليين هم الذين تسببوا في تفاقم الوضع الحيوان عندما يحس بعدم الأمان يفقد السيطرة و يحاول تفادي التعرض الإيذاء ، وجب من الأول إخطار المصالح البيطرية والوقاية المدنية للحيلولة الذين يوفرون على دراية كاملة بالتعامل مع هاته الحالات.
5 - عبده/ الرباط الجمعة 20 دجنبر 2019 - 17:02
مع الاسف تم تعذيب هذا الحيوان عند نقله على متن شاحنة الجر...اما البعض فمن خلال كلامه كان ينتظر اجرا على المساعدة على ايقاف ااثور... لكنه تدارك الامر و قال بانه لا يطلب مالا... عجيب ثقافة بعض المغاربة كل شيء بمقابل... اما الايثار و المساعدة و الاحسان فتلك امور في علم الغيب... كل شيء بثمنه..!!!
6 - ربيع الجمعة 20 دجنبر 2019 - 17:04
إنجاز كبير و عظيم حققته ساكنة عاصمة المملكة ... نتمنى المزيد من الإنجازات الكبرى في المستقبل...
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