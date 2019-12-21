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كُتّاب وآراء
نقاش في السياسة
السبت 21 دجنبر 2019 - 17:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبد الواحد السبت 21 دجنبر 2019 - 18:10
لا تهمني تلك النقاشات الفارغة مادام الفقر والهشاشة والفساد والإجرام والتعدي على حقوق الأطفال وغياب الصحة والتعليم وفرص الشغل لشباب
2 - مغربي السبت 21 دجنبر 2019 - 18:27
ما قاله الرجل بالنسبة على الأقاليم الجنوبية الصراحة الصريحة كاملة متكاملة الواضحة المعالم التي لا غبار عليها وهو جعل الساكنة الأقاليم الجنوبية تطرح سؤال بإلحاح إلى متى ستظل العائلات بالصحراء المغربية تعد على رؤوس الأصابع تتحكم بكل شيء و تسيطر على كل شيء ومن أراد الاستفادة عليه أن يكن لها الولاء التام لنيل رضاها و بعد ذلك يمكن أن يستفيد وفق ما جادت عليه به رغم ان الاستفادة هي في الواقع من خيرات الوطن من دولة المغربية وليست من أموالهم وهنا مربط فرس و بيت قصيد الذي جعل من عديد من ذوي المصالح الضيقة يكنون لهم الولاء قبل الولاء للوطن و ثوابثه ومقدساته .
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