24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3116:0518:2719:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. رواية "الطيبون" لمبارك ربيع تُترجَم إلى الروسية (5.00)

  2. برنامج المثمر بقرية با محمد (5.00)

  3. أطباء خواص للعيون يضعون برنامج علاجات مجانية (5.00)

  4. أوريد: هذا رأيي في "لجنة التنمية" .. والمدرسة أساس بناء الأمّة (5.00)

  5. ضريبة 55 درهم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نقاش في السياسة: بوعيدة

نقاش في السياسة: بوعيدة

الاثنين 23 دجنبر 2019 - 00:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - كلميمية صحراوية الأحد 22 دجنبر 2019 - 22:43
من هذا المنبر تحيات تقدير واحترام لهذا السيد الذي كان يقول ولازال يقول الحق في زمن كثر فيه النفاق والفساد واكل اموال الناس بالسحت والكذب والبهتان.. سيشهد التاريخ على موقفك الصادق والبطولي. فمدينتا تحتاج الى اشخاص مثله في ثقافته و صدقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - د.عبدالقاهربناني الأحد 22 دجنبر 2019 - 22:56
في نظير لا ضير في رجوع الأستاذ عبد الرحيم بوعيدة للحقل الذي هو أهل له أي الفكر اليساري لأن مروره بحزب الأحرار كان خطأ ضروريا لترجيح الفكر على المصلحة لأن جميعنا أساتذة و طلبة نشأنا في هذا الفكر اليساري والإشتراكي تحديدا ولا ضير كذلك قول لا للدولة و لكن بلباقة المفكر ولا نعتبر تبنيها مواقف صارمة في بعض الأحيان تسلطا بل حالات عابرة سرعان ما تنتهي مع قوة الحجة والبرهان وهكذا تتبنى الدولة الأفكار تشد على أيد من سينزلها على أرض الواقع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - باعمراني الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:25
وخيرت بهاد الراجل ، الحق لا يتبعه إلا قليل ... وفقك الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ihssane الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:57
أستاذ كان ليا الشرف انه يقريني السنة الماضية .. و كنتمنى نعاود نقرا على يديه .. وكما عاهدناه في محاضراته الصدق و الشفافية و حب العمل من أجل هاد الوطن دائما مرتبط بك .. نحييك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - yassine الاثنين 23 دجنبر 2019 - 00:31
Quelle sincérité,incontestablement vous etes un homme qui maitrise bien la culture politique, qui est une politique sans maquillage.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.