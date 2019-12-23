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كُتّاب وآراء
نقاش في السياسة: بوعيدة
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 00:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - كلميمية صحراوية الأحد 22 دجنبر 2019 - 22:43
من هذا المنبر تحيات تقدير واحترام لهذا السيد الذي كان يقول ولازال يقول الحق في زمن كثر فيه النفاق والفساد واكل اموال الناس بالسحت والكذب والبهتان.. سيشهد التاريخ على موقفك الصادق والبطولي. فمدينتا تحتاج الى اشخاص مثله في ثقافته و صدقه
2 - د.عبدالقاهربناني الأحد 22 دجنبر 2019 - 22:56
في نظير لا ضير في رجوع الأستاذ عبد الرحيم بوعيدة للحقل الذي هو أهل له أي الفكر اليساري لأن مروره بحزب الأحرار كان خطأ ضروريا لترجيح الفكر على المصلحة لأن جميعنا أساتذة و طلبة نشأنا في هذا الفكر اليساري والإشتراكي تحديدا ولا ضير كذلك قول لا للدولة و لكن بلباقة المفكر ولا نعتبر تبنيها مواقف صارمة في بعض الأحيان تسلطا بل حالات عابرة سرعان ما تنتهي مع قوة الحجة والبرهان وهكذا تتبنى الدولة الأفكار تشد على أيد من سينزلها على أرض الواقع.
3 - باعمراني الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:25
وخيرت بهاد الراجل ، الحق لا يتبعه إلا قليل ... وفقك الله
4 - ihssane الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:57
أستاذ كان ليا الشرف انه يقريني السنة الماضية .. و كنتمنى نعاود نقرا على يديه .. وكما عاهدناه في محاضراته الصدق و الشفافية و حب العمل من أجل هاد الوطن دائما مرتبط بك .. نحييك
5 - yassine الاثنين 23 دجنبر 2019 - 00:31
Quelle sincérité,incontestablement vous etes un homme qui maitrise bien la culture politique, qui est une politique sans maquillage.
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