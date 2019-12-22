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كُتّاب وآراء
ماضي ديربي الرجاء والوداد
الأحد 22 دجنبر 2019 - 10:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - foot au Maroc الأحد 22 دجنبر 2019 - 12:26
fatiguer d'entendre toujours de ce derbies casauis case tete après c'est la violence dans le stade et a l’extérieur en direr qu'il y a que deux équipes au maroc le wydad et raja et leurs dirigent son nul pense qu'a faire de l'argent wassalam
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