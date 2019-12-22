24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3116:0418:2719:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ثلاث مؤسسات تتحالف لإنشاء قطب للخدمات الفندقية الراقية في المملكة (5.00)

  2. مسرحية العيشوريات (5.00)

  3. تظاهرات "قانون الجنسية" تقتل 16 شخصا في الهند (5.00)

  4. الإعدام ينتظر أستاذا باكستانيا أدين بـ"التجديف" (5.00)

  5. الجوار بين المغرب والجزائر .. "صخرة السياسة" وتعقيدات التاريخ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ماضي ديربي الرجاء والوداد

ماضي ديربي الرجاء والوداد

الأحد 22 دجنبر 2019 - 10:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - foot au Maroc الأحد 22 دجنبر 2019 - 12:26
fatiguer d'entendre toujours de ce derbies casauis case tete après c'est la violence dans le stade et a l’extérieur en direr qu'il y a que deux équipes au maroc le wydad et raja et leurs dirigent son nul pense qu'a faire de l'argent wassalam
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.