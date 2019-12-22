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كُتّاب وآراء
ضحية التهاب السحايا
الأحد 22 دجنبر 2019 - 16:34
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - صرخة الأحد 22 دجنبر 2019 - 16:51
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فينهم المسؤولين الناس كتموت الدراري صغار كيموتوا ولا صوت لمن تنادي كل واحد ف موقف سلطة ولم يحرك ساكنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه
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