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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | واقع الصحة بالجديدة

واقع الصحة بالجديدة

الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حدو بومحي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 13:39
واقع الصحة بالجديد هو واقع الصحة بجميع مدن المغرب الحبيب. لا فرق بين هذا وذك
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3
2 - lekbir الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 14:08
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
السيد الوزير تقريبا 4 أشهر و دواء RILUTEK 50MG غير متوفر بالصيدليات وأعاني من مرض مزمن la SLA حسبنا الله ونعم الوكيل
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1
3 - Doukkali الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 14:20
سوف تحاسبون يوم القيامة على اللامبالاة
كل من توفي بسبب اهمالكم سيقف لكم يوم القيامة
هادشي حرام. الناس تاتموت ماكاينش اللي مسوقها.
المستعجلات كارتة. الداخل له مفقود والخارج منه مولود. الرشوة و المحسوبية والاهمال بامتياااااز
حرااام عليكم يا مسؤولي الجديدة و وزارة قلة الصحة
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2
4 - يوسف الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 14:34
فعلا صبيطار كبير أوعامر زجاج والسيكيريتي أكثر من الطاقم الطبي وشبه الطبي
ملاحظة في محلها ولي داتو الوقت غيشوف بعينيه
حسبنا الله ونعم الوكيل
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