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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | البرلمان وغياب الوزراء

البرلمان وغياب الوزراء

الاثنين 23 دجنبر 2019 - 21:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - محمود بلقايد الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:11
اصلا البرلمان هو مؤسسة صورية شكلية لا سلطة قانونية لها فعلية و الدليل كيف انتخب رئيسه الحالي و كما ان البرلمان شيئ ثانوي بالمغرب اذ لا يناقش سوى المسائل و القضايا الغير مهمة اصلا و القضايا المهمة (اقتصاد مالية امن جيش مخابرات موارد طبيعية صفقات الاسلحة و الصفقات التجارية الكبرى و المشاريع المهة لا تناقش في البرلمان مطلقا الخ..)-
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6
2 - عبدالقادر جرسيف الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:34
والله لو كان علي حتى يخليو الملك بوحدو يحكمنا ما بغينا لا مجلس النوام لا مجلس المستشارين، واش عمر هذا الغرفتين دارو للشعب شي حاجة يبقي يتذكرهم بها.
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7
3 - المصطفى بهلول صاحب روئية الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:40
وكلين شاربين واخدين راتب شهري لا غدين اجيو
عارفين مكحلينها هههههه
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4
4 - hafid الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:46
سؤال جواب كلام فارغ فضفاض سئمنا منه.ريحونا منكم
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5 - لا تعليق الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:53
لا تعليق....الأجرة و التقاعد والعمل أين هو.
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6 - جميل كندا الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:53
مساكن فقراء ،لكترة التزهد مبغاوش يضيعو الطاقة.
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2
7 - بر مائي الاثنين 23 دجنبر 2019 - 20:56
غياب الوزراء وكأنهم سيناقشون او يعالجون امور الشعب كيف حظروا او غابوا تبقى المعادلة صحيحة
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1
8 - القانون الاثنين 23 دجنبر 2019 - 21:02
انه العبت بأم عينيه وزراء يتقاضون الملايين من جيوب الفقراء دافعي الظرائب ولا يقومون حتى بواجبهم الدستوري وهل هذا الغياب مبرر ام انه الإستهثار فقط وبما ان الحكومة دائما تنهج سياسة الإقتطاع من اجور الموظفين بسبب الغياب الغير مبرر عليها ان تطبق نفس القانون على الوزراء وكذا البرلمانين الذين يتعمدون الغياب وعدم حظور الجلسات الاسبوعية وكفى عبثا والضحك على الشعب
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