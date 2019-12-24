24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "قانون مالية 2020" يتيح تسوية الوضعية الضريبية أمام المُحامين (5.00)

  2. تدابير الأمن الوطني لتعزيز الحكامة وترشيد النفقات (5.00)

  3. هذه مشاريع وأوراش "مديرية الحموشي" في 2020 (5.00)

  4. حزب الأصالة والمعاصرة: التيار الذي يجب أن ينتصر؟ (5.00)

  5. أقراص هلوسة تجرّ ثلاثينيا إلى التحقيق ببنسليمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مهرجان القدس للشعر

مهرجان القدس للشعر

الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 19:58

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.